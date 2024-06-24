Talas'ta personel bayramlaşması

Talas Belediyesi'nde Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Talas'ta personel bayramlaşması
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nde Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Başkanlık makamında yapılan programda Talas Belediyesi Başkan Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte personelle bayramlaştı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda çalışanların bayramını tek tek tebrik eden Başkan Vekili Tekinsoy, sağlık ve huzur içerisinde yeni bayramlara ulaşma temennisinde bulundu.

Talas'ta personel bayramlaşması
Talas'ta personel bayramlaşması
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ulaşımda 'Gittiğin Kadar Öde' uygulaması başlıyor
Ulaşımda 'Gittiğin Kadar Öde' uygulaması başlıyor
Gazeteci Azim Deniz'e hapis cezası
Gazeteci Azim Deniz'e hapis cezası
Gastronomik Obezite İşler: 'Mutfak Sanatları Merkezi' açılıyor
Gastronomik Obezite İşler: 'Mutfak Sanatları Merkezi' açılıyor
Otizmli Çocukların İyileşmesi İçin Umut Verici Yöntem
Otizmli Çocukların İyileşmesi İçin Umut Verici Yöntem
10. kattaki çatı tamiri yürekleri ağza getirdi
10. kattaki çatı tamiri yürekleri ağza getirdi
Kayseri'nin depremselliğine katkı sağlayacak proje
Kayseri'nin depremselliğine katkı sağlayacak proje