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Talas'ta sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve beraberindekiler Talas'taki sağlık tesisleri ziyaret ederek tıbbi cihazların durumu, hasta istatistikleri, bebek ve gebe izlem oranları, kanser taramaları ve diğer hizmet sunum verileri detaylı olarak inceledi.

Talas'ta sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve beraberindekiler; Talas’taki sağlık tesisleri ziyaret ederek; tıbbi cihazların durumu, hasta istatistikleri, bebek ve gebe izlem oranları, kanser taramaları ve diğer hizmet sunum verileri detaylı olarak inceledi.

Sahada yapılan gözlemlerle bir değerlendirme raporu oluşturan müdürlük ekipleri, ayrıca sağlık çalışanlarıyla da görüşerek ihtiyaç ve önerilerini dinledi. Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan değerlendirme raporu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alınarak, ilçedeki sağlık tesislerinin ihtiyaçları, geliştirilmesi gereken alanlar ve planlanan projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantının sonunda konuşan İl Sağlık Müdürü Erşan, özellikle vatandaş odaklı hizmet anlayışının ön planda tutulduğunu belirterek; bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Konuşmasında birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine de değinen Erşan; "Birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturuyor. Özellikle kanser tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması, gebe ve bebek izlem oranlarının artırılması, sağlık okuryazarlığı konusunda toplum bilincinin güçlendirilmesi gibi alanlara öncelik veriyoruz. İlimizdeki tüm sağlık tesisleri, bu hedef doğrultusunda büyük bir gayretle çalışıyor. Vatandaşlarımızın düzenli sağlık kontrollerine katılım sağlaması, bu sürecin başarısında kritik bir role sahip" diyerek, Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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