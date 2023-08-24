Talasgücü'nde kamp çalışmaları bugün sona eriyor

Türkiye 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor'un Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı kamp çalışmaları bugün yapılacak antrenman ile sona erecek.

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  • 24.08.2023 13:28
  • Güncelleme: 24.08.2023 13:28
Talasgücü'nde kamp çalışmaları bugün sona eriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye 3. Ligi’nde mücadele edecek olan Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor’un Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı kamp çalışmaları bugün yapılacak antrenman ile sona erecek.

Teknik Direktör Halil Aslan yönetiminde Erciyes’te kamp çalışmalarını sürdüren Talasgücü Belediyespor bugün yapacağı antrenmanla kampı tamamlayacak. Sarı lacivertli ekip, antrenman sonrasında 2 gün izin yapacak. Kamp çalışmalarının takım açısından da olumlu geçtiğini belirten Teknik Direktör Halil Aslan; "Bugün son çalışmamızı yapıp futbolcularımıza 2 gün izin vereceğiz. 2 günlük iznin ardından çalışmalarımız Kayseri’de kaldığı yerden devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan Talasgücü Belediyespor’da kamp döneminde 3 sakatlık yaşandı. Orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadı. Fibula kemiğinde eziklik tespit edilen Ercan’ın tedavisi sürüyor. Hafif sakatlıkları olan Süleyman Çevik ve kaleci Umut ise 2 günlük iznin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

İHA

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