Talasgücü U-14 Futbol Takımı Türkiye Finali'ne yükseldi

Talasgücü Belediyespor U-14 Futbol takımı Şanlıurfa'da oynanan U-14 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Final maçında Hatay İskenderun Poyrazspor'u yenerek adını Türkiye Finallerine yazdırdı.

Talasgücü U-14 Futbol Takımı Türkiye Finali'ne yükseldi
Kayseri GündemEditör

Talasgücü Belediyespor U-14 Futbol takımı Şanlıurfa’da oynanan U-14 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Final maçında Hatay İskenderun Poyrazspor’u yenerek adını Türkiye Finallerine yazdırdı.

Kayseri U-14 FutbolLigi’nde şampiyon olduktan sonra Türkiye Şampiyonası’na katılan Talasgücü Belediyespor, 1.Kademe maçlarını Aksaray’da oynadı. Rakiplerini tek tek yenerek finale yükselen Kayseri ekibi final maçında Nevşehir temsilcisini yenerek, son 22 takım arasına kaldı. Talasgücü Belediyespor, U-14 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe maçları için Şanlıurfa’ya gitti. Burada da finale yükselensarı-lacivertli takım final maçında Hatay İskenderun Poyrazspor’u penaltılarla eleyerek Türkiye finaline yükseldi. Dört takımın mücadele edeceği Türkiye Finalleri’nin tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı açıklamada Türkiye Finallerine yükseldiklerini belirterek, “Türkiye Finalindeyiz! U-14 Türkiye Şampiyonası 2.Kademe Final maçında Hatay İskenderun Poyrazspor’u penaltılarla eleyerek Türkiye Finallerinde son 4 takım arasına kalan gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA
Kayseri Gündem

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