  • Haberler
  • Yozgat
  • Tarlada mahsur kalan çiftçiye jandarma yardım etti

Tarlada mahsur kalan çiftçiye jandarma yardım etti

Yozgat'ta devriye gezen jandarma ekipleri, lastiği patlayıp tarlada mahsur kalan çiftçiye traktörün lastiğini değiştirmek için yardım etti.

Tarlada mahsur kalan çiftçiye jandarma yardım etti
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta devriye gezen jandarma ekipleri, lastiği patlayıp tarlada mahsur kalan çiftçiye traktörün lastiğini değiştirmek için yardım etti.

Yozgat merkeze bağlı Kızılkoca köyünde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlada uzun süre bir traktörün hareketsiz durduğunu fark etti. Traktörü kontrole giden jandarma ekipleri, traktör sahibi Ü.Ç’nin, yardım beklediğini gördü.

Tarla sürerken aracının lastiğinin patladığını ve yardım beklediğini belirten çiftçiye jandarma ekipleri, lastiğin değiştirilmesi için yardım etti.

Çiftçi, mağduriyetini gideren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yahyalı'da 3 bin 850 metrelik yol açıldı
Yahyalı'da 3 bin 850 metrelik yol açıldı
Baba katili kadın: 'Eniştem olarak bildiğim öz babamı hiçbir zaman öldürmeyi düşünmedim'
Baba katili kadın: 'Eniştem olarak bildiğim öz babamı hiçbir zaman öldürmeyi düşünmedim'
Beton mikseri devrildi: 1 ölü
Beton mikseri devrildi: 1 ölü
Kocasinan Belediye Meclisinde gergin anlar 
Kocasinan Belediye Meclisinde gergin anlar 
Sönmeyen yangın ancak TOMA'larla kontrol altına alınabildi
Sönmeyen yangın ancak TOMA'larla kontrol altına alınabildi
Başkan Palancıoğlu'dan sokak hayvan barınağı ile ilgili itiraf
Başkan Palancıoğlu'dan sokak hayvan barınağı ile ilgili itiraf