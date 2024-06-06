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Tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandırdılar

Kayseri merkezli 4 ilde polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 vatandaşı tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandıran 7 şahıs yakalandı.

Tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandırdılar
Kayseri GündemEditör

Kayseri merkezli 4 ilde polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 vatandaşı tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandıran 7 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 vatandaşı tehditle 25 milyon TL değerinde çek ve senet imzalatarak, kendi aralarında kurmuş oldukları ticaretle organize bir şekilde hareket edip, ‘hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘yağma’ suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik Kayseri merkezli Bursa, Bingöl, Kütahya ve Sivas illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda olaya karışan 7 şahıs yakalandı.

Öte yandan operasyonda yapılan aramalar neticesinde 6 adet toplam 29 milyon 916 bin TL değerinde çek ve senet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişeği ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan 7 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandırdılar
Tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandırdılar
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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