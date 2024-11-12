Tek yumrukla bina yönetici kadını yere serdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin tartıştığı kadını tek yumrukla yere serdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tek yumrukla bina yönetici kadını yere serdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin tartıştığı kadını tek yumrukla yere serdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde, iddiaya göre, İ.G. ile bina yöneticisi kadın H.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.G.; attığı yumrukla H.D.’yi yere serdi.

Kavga anı binanın güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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Tek yumrukla bina yönetici kadını yere serdi
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