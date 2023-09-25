TEMA Kayseri üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kayseri Şubesi üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti.

TEMA Kayseri ailesinin bileşenleri olan Talas, Kocasinan, Melikgazi ve Bünyan ilçe sorumluları ve aktif gönüllüleri Ankara ziyaretçileri çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Askerlerin nöbet değişimini izleyen üyeler, hatıra fotoğrafı çekindi. Anıtkabir ziyareti sonrası Çankaya İsmet İnönü Parkında gerçekleşen ve çevre, iklim alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, müzisyenlerin, bisiklet gruplarının, iklim aktivistlerinin katıldığı birçok etkinlik ve atölyelerin de yer aldığı İklim Panayırı Etkinliğine katılan grup, çeşitli temasların ardından Kayseri’ye döndü.