Terlemeye çözüm 'botoks'

Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, yaz aylarında aşırı terleme problemi bulunan vatandaşlara önerilerde bulunarak, “Botoks koltukaltında çok güvenilir ve etkili yöntemlerimizden bir tanesi” dedi.

Aşırı terlemenin bazen yapısal bazen de bünyesel olabildiğini söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, terlemeyi en çok koltuk altlarında, el içlerinde ve ayak tabanlarında gördüklerini dile getirdi.

Terleme problemi bulunan vatandaşların el sıkışırken, rahat olamadığını ve hayat kalitesinin çok düştüğü ifade eden Çağdaş Koç, “Terleme problemi bulunan vatandaşımızda özgüven azalıyor ve kimseyle tokalaşamıyor. Buda gerçekten sosyal bir problem oluşturabilmektedir. El ve ayak terlemelerinde terlemeyi önleyici losyonlar kullanıyoruz. Bunlar genellikle alüminyum içerikli olan ürünler. Öncelikli olarak bunlarla başlıyoruz. Hastamız eğer bunlardan bir fayda görmemişse ağızdan alınan ilaçlarımız var. Onlara geçebiliyoruz. Bunlar terlemeyi azaltabiliyor. Ancak bunların uzun vade de kullanımları biraz problem olabiliyor. Bunların dışından eve verdiğimiz iyontoforez cihazımız var. Haftada 3 gün hasta ellerini ve ayaklarını bu cihazda bekletebiliyor. Bu da çok konforlu bir işlem” diye konuştu.

“En kolay ve etkili çözüm botoks”

Koltuk altında gerçekleşen aşırı terlemede en etkili çözüm yolunun botoks olduğunu aktaran Koç, “Bizim burada en çok yaptığımız yöntem, botoks uygulaması. El içi, koltukaltı, botoks uygulamaları yapıyoruz. İşlemde öncelikle bölgeyi kremle uyuşturuyoruz. Daha sonra da küçük iğne enjeksiyonları ile botoksu uyguluyoruz. Etkisi 15’inci günde başlıyor. Etkisi de yaklaşık 6 ay-1 yıla kadar sürüyor. Hastalar bu işlemi özellikle yaz başında yaptırırlarsa yaz aylarını çok rahat bir şekilde atlatabiliyorlar. Rahat bir şekilde kıyafetlerini giyinebiliyorlar. Koltuk altı terlemesi nedeniyle günde 2-3 defa kıyafet değiştiren hastalarımız var. Onlar dahi işlem sonrası günü tek kıyafetle bitirebildiklerini, rahat ettiklerini söylüyorlar. Koku oluşumunu engelliyor. Botoks gerçekten koltukaltında çok güvenilir, etkili yöntemlerimizden bir tanesi” ifadelerini kullandı.