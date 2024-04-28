TFF 3.Lig 1.Grup: Arguvanspor: 3 - Talasgücü Belediyespor: 4
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin son maçında deplasmanda Malatya Arguvanspor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 2023-2024 sezonu galibiyetle noktaladı.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor; ligin son maçında deplasmanda Malatya Arguvanspor’u 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 2023-2024 sezonu galibiyetle noktaladı.
Stat: Malatya Arguvan İlçe Stadı
Hakemler: Engin Atmaca, Yılmaz Kozak, Şehmus Öğe
Malatya Arguvanspor: Arda Özkay, Semih İntepe ( Yaşar Atakan Tuncay dk.46), Mertcan Aşçı, Furkan Yiğit, Okan Saraçoğlu, Miraç Ölmez, Yağız Rüştü Aktaş (Musa Buğrahan Kavaklı dk.75), Selman Faruk Dibek, Mehmet Han Küçük (İbrahim Enes Hoş dk.67), Yunus Karadağ, Mehmet Can Davarcıoğlu
Talasgücü Belediyespor: Kenan Karademir (Abdurrahman Kaan Durgut dk.80), Enes Eliaçık (Burak Kayapınar dk.80), Mehmet Albayrak, Murat Karadeniz, Ercan Çiftçi, Oğuzhan Turan, Ramazan Taş (Ethem Balcı dk.70), Canberk Soykuvvet (Cihan Aydın dk.88), Muharrem Sahar, Yusuf Sefa Karakuzu, Ertuğrul Yıldırım (Hasan Türkyılmaz dk.65)
Goller: Furkan Yiğit (dk.42, dk. 81), Yunus Karadağ (dk. 87 pen) (Malatya Arguvanspor), Ertuğrul Yıldırım (dk.1), Ramazan Taş (dk.5) Ercan Çiftçi (dk.24), Muharrem Sahar (dk.68) (Talasgücü Belediyespor)