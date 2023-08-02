Tomarza'da 'Köylerimizde Spor Yapmayan Kalmasın' projesi

İlk kez Tomarza'da gerçekleştiren “Köylerimizde Spor Yapmayan Kalmasın” projesi ile servis aracıyla köylerden getirilen çocuklar ilçe merkezindeki tesislere getirilerek spor yaptırılıyor. Proje ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatları doğrultusunda başlatılan bu çalışma kapsamında şehrimizin her kesiminden her yaş gurubundan gencimizi sporla buluşturacağız. Tomarza’da başlatılan bu proje ile haftanın üç günü Tomarza Belediyesine ait aracımızla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelimiz tarafından köylerimizdeki gençler sporla tanıştırılarak, spor salonumuzda tüm hızıyla devam eden GSB Spor Okulları Kurslarına katılıyor. Kurs bitiminde ise yine aynı şekilde gençlerimiz köylerine bırakılıyor. Buradan projeye katkılarından dolayı başta Tomarza Belediye Başkanımız Davut Şahin’e İlçe Müdürümüz Ali Kılıç’a ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.