Tomarza'da park halindeki otomobil alev aldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Tomarza'da park halindeki otomobil alev aldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan bir otoparkta meydana gelen olayda, park halindeki 44 ADY 343 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Çalışmaların ardından otomobil çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tomarza'da park halindeki otomobil alev aldı
Tomarza'da park halindeki otomobil alev aldı
Tomarza'da park halindeki otomobil alev aldı
Tomarza'da park halindeki otomobil alev aldı
Tomarza'da park halindeki otomobil alev aldı
Tomarza'da park halindeki otomobil alev aldı
İHA
Kayseri Gündem

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