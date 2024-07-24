Tomarza'nın kabak çekirdeği zincir marketlere açılıyor

Kabak çekirdeğinin zincir marketlerde satılır hale geleceğini dile getiren Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, “Tomarza kabak çekirdeği şu anda Migros’a pazarlama aşamasında. Tüm Türkiye’deki Migroslarda çekirdeğimiz satılacak. Paketleme makinemiz ORAN Kalkınma Ajansı ve Kaymakamlık marifetiyle yapıldı. Sadece işletmeci ayağında sorun kalmıştı, genç ve dinamik bir kaymakamımız var, bu işlere öncülük ediyor. Bizlerde o takımın bir parçası olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tomarza kabak çekirdeği artık zincir marketlerde satılır hale gelecek. Üreticimize çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. Biz sözümüz Tomarza’da Hanımeli Tesisi yapmaktı, önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Hanımeli Tesisinin yanında Kapalı Pazar yeri var, köylümüz ürettiği peyniri, yoğurdu, sütü, mercimeği, nohutu herhangi bir kira bedeli olmadan orada günlük satacak. Köyde ne üretiliyorsa ilçemizde onun pazarlaması yapılacak. Yine İncir Çavuş parkımız vardı, Emirgan Park’ına benzeyen bir uygulama yaptık. Tomarza Hayvan Pazarı bölgenin en güçlü pazarlarından birisiydi ve bir şekilde ihmal edilmişti. Şimdi Hayvan Pazarını yeniden hayata geçirmek için her Çarşamba orayı açık tutuyorum, alıcıları, satıcıları bekliyorum” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜN BELEDİYELERE AYNI TAVIRDA ŞU ANDA VE İYİ YÖNETİLMİYOR’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iyi yönetilmediğini iddia eden Başkan Koç, “Hanımeli tesisimizin büyük bir bölümünü Vali Bey karşıladı, kendisine teşekkür ediyorum. Mantıklı olan her konuda Vali Beyden destek alıyoruz. İlçemiz artık turizmde de anılır hale geldi. Türkiye gündeminde de Böke’deki Kano festivalimiz bizim açımızdan harika şeyler oluşturdu. Vali bey bizi bu konularda hiç yalnız bırakmıyor. Büyükşehir belediyesinin gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, ama dili var çok güzel övünüyor. Bu konuda da beni yalanlayıp, Tomarza’ya şunu yaptık derlerse ben susabilirim. Bunu muhalefet olarak düşünmüyorum, Büyükşehir belediyesi bütün belediyelere aynı tavırda şu anda. Büyükşehir belediyesi iyi yönetilmiyor. Bu nedenle Develi, Tomarza partisi mesele değil zaten iyi yönetilmediği için bizde muhalefet gibi görmüyorum kendimi. Tomarza’da yüzde 55 oyla seçilmiş bir belediye başkanıyım., Bu oyların içinde AK Parti var, MHP var, CHP var, İYİ Parti var. Yüzde 55 ile seçilmiş hiçbir belediye yok ki. O yüzden ben her partiye oy veren insanların da temsilcisiyim, kendimi iktidara muhalif olarak görmüyorum ben belediye başkanıyım Tomarza’nın sözcüsüyüm” şeklinde konuştu.