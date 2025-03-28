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TOMTAŞ Havacılık projesi, 'süper teşvik' kapsamına alındı

TOMTAŞ Havacılık'ın projesi, 292 milyon dolar sabit yatırımla 'süper teşvik' kapsamına alındı. Gümrük vergisi muafiyeti, 10 yıllık sigorta primi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi avantajlar sağlandı.

TOMTAŞ Havacılık projesi, 'süper teşvik' kapsamına alındı

TOMTAŞ tarafından Kayseri’de yapılacak olan eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretim yatırım tesisinin, yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar (süper teşvik) doğrultusunda desteklenmesi kararlaştırıldı. Buna göre TOMTAŞ Havacılık’ın projesi, 292 milyon dolar sabit yatırımla "süper teşvik" kapsamına alındı; gümrük vergisi muafiyeti, 10 yıllık sigorta primi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi avantajlar sağlandı.

Haber Merkezi

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