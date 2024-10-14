Trafik canavarı 6 bin 349 lira ceza ile kurtuldu
Kayseri'de ters yönde giden araç sürücüsü trafik ekiplerince tespit edildi. Sürücüye 6 bin 349 lira cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; "Ters Yönden Giden Araç” konulu paylaşım üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde bahse konu araç tespit edilerek sürücüsüne "Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi" maddesinden 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı.