Trafik polisinden yaşlı vatandaşa yardım eli
Kayseri'de trafik polisi örnek davranış sergileyerek yaşlı kadını karşıdan karşıya geçirdi.
Kayseri’de bir trafik polisi, karşıdan karşıya geçmekte zorlanan yaşlı bir kadına yardım ederek örnek bir davranış sergiledi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Polisin bu nazik davranışı büyük takdir topladı.
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