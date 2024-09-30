Trafik polisinden yaşlı vatandaşa yardım eli

Kayseri'de trafik polisi örnek davranış sergileyerek yaşlı kadını karşıdan karşıya geçirdi.  

Trafik polisinden yaşlı vatandaşa yardım eli

Kayseri’de bir trafik polisi, karşıdan karşıya geçmekte zorlanan yaşlı bir kadına yardım ederek örnek bir davranış sergiledi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Polisin bu nazik davranışı büyük takdir topladı.

Haber Merkezi

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