Trende uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, tren içerisinde yolculuk yapan bir şahıstan 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trende uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, tren içerisinde yolculuk yapan bir şahıstan 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde P.K.’nin (19) Kayseri’ye trenle uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler P.K.’yi trenden indikten sonra yakalayarak gözaltına aldı. P.K.’nin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramalarda 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. P.K. hakkında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gerekli adli işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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