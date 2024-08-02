Tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından ilan edilen yas nedeniyle Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de bayraklar yarıya indirildi.

Tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi
Kayseri GündemEditör

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehit edilmesinin ardından ilan edilen yas nedeniyle Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde’de bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti sebebiyle yarın bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Kararın ardından Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde’de bayraklar yarıya indirildi.

Haber Merkezi
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