Turizm Haftası'nda öğrencilere Mimar Sinan'ın evi gezdirildi

15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile öğrencilere Mimar Sinan’ın evi gezdirilerek tanıtımı yapıldı.

15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kayseri’de düzenlenen program çerçevesinde, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’nde bulunan ünlü mimar Mimar Sinan’ın evi gezilerek tanıtıldı. Düzenlenen etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından katılımcılara Mimar Sinan hakkında bilgi verilirken, Mimar Sinan Evi Sorumlusu Ahmet Bektaş da öğrencilere ve diğer katılımcılara evin içini gezdirerek odalar ve özellikleri hakkında bilgiler verdi.

Program ile ilgili açıklama yapan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “15-22 Nisan Turizm Haftası çerçevesindeki etkinliklerimizde bugün de Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas’tayız. Valiliğimiz himayesinde çok çeşitli etkinlikler düzenledik bu hafta. Sağ olsunlar turizm derneklerimiz ile beraber çok farklı etkinlikler ve burada farklılık oluşturmak için etkinlikler düzenledik. Bugün de turizm sektöründen olsun, turizm fakültesi öğrencilerinden, lise öğrencilerinden ve vatandaşımızın katılımıyla Ağırnas’a geldik. Burada özellikle Mimar Sinan’ın doğduğu bu evde Sinan’ı anlatalım istedik. Biraz önce Mimar Sinan’la ilgili bilgiler verdik. Bunun dışında da buradan Ağırnas’taki yeraltı şehri ve Koramaz Vadisi’ne yönelik bir yürüyüşümüz olacak. Hafta çerçevesinde çok çeşitli etkinlikler düzenledik ve burası da özellikle dünya mimarlık tarihine adını duyurmuş Mimar Sinan’ın doğduğu ev olması ve onun burada büyüyüp sonrasında Osmanlı Cihan Devleti’nde, ülkenin çeşitli yerlerinde devasa eserler bırakan bir mimar olmasını anlatalım istedik” dedi.

Düzenlenen programa Kayseri İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, lise ve üniversite öğrencileri, akademisyenler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.