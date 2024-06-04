Türk Dünyası çalıştayına Sivas'tan katılım

Taşkent’te düzenlenen “Türk Dünyası Üniversitelerinde Eğitim ve İşbirliği” konulu çalışmaya Kenan Çarboğa Bilirkişi sıfatıyla katıldı.

20-27 Mayıs 2024 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen “Türk Dünyası Üniversitelerinde Eğitim ve İşbirliği” konulu uluslararası konferans ve çalıştaya Türk Dünyası Araştırma Merkezi Başkanı ve SCÜ Gemerek Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Kenan Çarboğa bilirkişi sıfatıyla katılım sağladı. Türk Dünyası’nın farklı ülke ve bölgelerinden bilim insanlarının katılımlarıyla gerçekleşen etkinliklerde Türk Dünyası’nda Eğitim ve İşbirliği konuları masaya yatırıldı. Ortak müfredat, tarih ve alfabe konularının ele alındığı toplantılarda “Ortak Yarın” teması üzerinde duruldu.

Konuyla ilgili konuşan Kenan Çarboğa, “Ortak tarih, dil, din ve medeniyete sahip olan milletimizin farklı ülke ve bölgelerde yaşayan bilim insanlarıyla birlikte Türk Dünyası’nın eğitim alanındaki işbirliği konuları ele aldık. Ulu atalarımızın geçmişte yaptıkları gibi yeniden ilmin öncüsü olma görevimizi bir kez daha ifade ettik. Türk Devletleri Teşkilatı vasıtasıyla ülkelerimiz arasında oluşan olumlu diplomatik havayı eğitim alanına da yansıtmak için fikir alışverişinde bulunduk. Umuyorum ki bu etkinliklerde alınan kararlar ve ilkeler büyük Türk Dünyası’nın yarınına damga vuracaktır. Elimizdeki fırsatların farkındayız. Bizlere yalnızca çalışmak kalıyor” dedi.