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Türk Metal İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'na Solak seçildi

Türk Metal İş Kayseri Şube Başkanlığı'nın 15. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Musa Erdem Solak seçildi.

Türk Metal İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'na Solak seçildi
Kayseri GündemEditör

Türk Metal İş Kayseri Şube Başkanlığı’nın 15. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Musa Erdem Solak seçildi.

Türk Metal İş Kayseri Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan genel kurul sonrasında Musa erdem Solak, Kayseri Şubesi’nin başkanlığına seçildi. Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Solak; "Kayseri şubemizin 15. Olağan Genel Kurulu’nu birlik, beraberlik içerisinde coşku ile gerçekleştirdik. Genel kurulumuza gelerek, gerek destekleri, tezahüratları ile gerek ise oyları ile bu güzel günümüze ortak olan delege, üye arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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