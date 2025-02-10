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  • Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun Ortaokulu 2. dönem eğitimine tam kadro ile başladı

Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun Ortaokulu 2. dönem eğitimine tam kadro ile başladı

Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun Ortaokulu 2. döneminde kadrolu yönetici ve öğretmenlerine kavuştu.

Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun Ortaokulu 2. dönem eğitimine tam kadro ile başladı
Kayseri GündemEditör

Okul Müdürü Murat Yıldız yaptığı açıklamada “2. eğitim ve öğretim döneminde okulumuzun kadrolu öğretmenlerine kavuşmasından dolayı öğrenci ve velilerimizin çok mutlu olduklarını öğretmen kadrosu olarak öğrenci ve velilerimize okulumuzu Kayseri'nin ilk üç sıradaki okullar arasında yer alacaklarını yönetim ve öğretmenler olarak ellerinden gelen tüm fedakarlıkları yapacaklarını ifade etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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