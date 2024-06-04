Türkiye-Almanya Danışma Günleri 25 Haziran'da başlıyor

Türkiye-Almanya Danışma Günleri 25-26-27 Haziran tarihlerinde Nevşehir’de düzenlenecek.

Kayseri SGK İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Türkiye - Almanya Danışma Günleri’nin 25 Haziran’da Nevşehir’de başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada; "Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne göre, Almanya’da çalışan vatandaşlarımız ile bu kişilerin aile bireyleri sosyal güvenlik haklarını Türkiye’de de kullanma hakkına sahiptir. Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında 25-26-27 Haziran 2024 tarihlerinde SGK Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binasında ’Türkiye - Almanya Danışma Günleri’ düzenlenecektir. Danışma Günlerinden; Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Niğde ve Yozgat illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecektir. Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü; yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecektir. Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Almanca dillerinde verilecektir. Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik numarası / sicil numarası, Almanya’da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle birlikte gelmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.