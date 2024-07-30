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Tuvalete düşen kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Sivas'ta tuvalete düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Tuvalete düşen kedi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta tuvalete düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşti. Tuvalete yavru bir kedinin düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir alt katın tavanından gider borusunu kırarak kedinin ilerlemesini sağlayan ekipler, bina dışında yer alan ana gider bölümüne kadar kediyi takip etti. Bahçede bulunan gideri açan itfaiye çalışanları kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yaramaz kedinin çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

İHA
Kayseri Gündem

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