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  • Üç kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada sanıklar için istenen ceza belli oldu

Üç kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada sanıklar için istenen ceza belli oldu

Kayseri'de S.H. ile U.Ş. ve İ.Ş. arasında çıkan bıçaklı kavgada duruşma savcısı katılan sanıklar için mütalaasını verdi.

Üç kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada sanıklar için istenen ceza belli oldu

İddiaya göre S.H. ile U.Ş. ve İ.Ş. arasında bıçaklı kavga çıktı. Yaralanan üç kişi karşı taraftan şikayetçi oldu. Şahıslar hakkında , ‘kasten yaralama’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından dava açıldı. Davanın son görülen duruşmasında taraf avukatları hazır bulunurken katılan sanıklar duruşmaya katılmadı. 

Duruşma savcısı mütalaasında katılan sanıklara yönelik ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ceza istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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