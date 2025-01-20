Üç Rüzgar Türbininin montajı tamamlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yenilenebilir ve temiz enerji konusunda gösterdiği hassasiyet doğrultusunda gerçekleştirilen enerji yatırımları içerisinde yer alan RES projesinin hızlı bir şekilde ilerleyerek mekanik kurulumu gerçekleştirildi.

65 Katlı Bir Binaya Eşdeğer Dev Rüzgâr Türbinlerinin Mekanik Montajları Yapıldı

Dev türbin parçalarından oluşan 80 araçlık sevkiyatın İzmir Alsancak Limanı’ndan başladığı ve peyderpey Kayseri’ye getirildiği, en büyüğü 81,5 metre uzunluğa, en ağırı 155 ton ağırlığa sahip dev parçaların montajlanarak 194,5 metre tepe yüksekliğe ulaştığı ve bu yükseklikle 65 katlı bir binaya eşdeğer olduğu dev rüzgâr türbinlerinin üçü de inşa edildi.

Mekanik montajları tamamlanan RES'in, test ve devreye alma çalışmaları devam ediyor.

Temiz ve Yenilenebilir Enerji Duyarlılığı

Başkan Büyükkılıç’ın temiz ve yenilenebilir enerji duyarlılığı doğrultusunda Güneş Enerji Santrallerinin yanı sıra Rüzgâr Enerji Santrallerini de gündemine alarak yenilenebilir enerji üretimini çeşitlendiren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamdaki faaliyetlerine hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin yayınlanan genelgeye uygun şekilde yürütülen Büyükşehir’in RES projesi, Türkiye’nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES olma özelliğine sahip proje olarak kayıtlara geçti.

Rüzgâr Enerjisinden, Gelecek Nesiller İçin Sürdürülebilir Yeşil Ulaşım Hedefi

Rüzgâr enerjisinden, gelecek nesiller için sürdürülebilir yeşil ulaşım hedefinde olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle toplu ulaşım hizmetlerinde kendi kaynaklarını kullanarak enerji üretimi için hızla çalışmalarını tamamlamaya gayret ederken, 21 megawatt gücünde, yıllık 60 milyon kilovat/saat elektrik üretecek olan yenilenebilir enerji projesi, karbon ayak izini azaltarak Kayseri’nin çevre dostu şehirler arasındaki yerini pekiştirecek.