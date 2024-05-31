Ufka Yolculuk'ta ödüller sahiplerini buldu

Ufka Yolculuk 11 Bilgi ve Kültür Yarışması’nda Kayseri’de dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Kayseri’deki Pozitif Genç İzcilik Spor Kulübü tarafından desteklenen Ufka Yolculuk 11 Bilgi ve Kültür Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Okudukları kitaplarla kendilerini hem maddi hem de manevi yönden geliştiren yarışmacılar, ödüllerine de kavuştu. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ödül töreni oldukça heyecanlı geçti. Ufka Yolculuk Kayseri Temsilcisi Hüseyin Bozlak; yaklaşık 7 ay devam eden yarışma sürecinin en güzel bölümüne geldiklerini söyledi. Bozlak; "İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde düzenlenen yarışmaya 20 bin 2 kişi katıldı. İlk 3’e girenlerle çeşitli derece ve alanlarda dereceye giren 124 yarışmacımıza 102 bin TL ödül verdik. Ayrıca ödül törenine katılan 11 kişiye de kura ile çeşitli hediyeler verdik. Amacımız; okuyan, okuduğunu anlayan ve onu hayatında uygulayan kitapsever bir nesil yetiştirmektir. Bu yarışmanın kaybedeni yoktur. Bütün yarışmacılarımız, kitap okuyarak kendini geliştirmiştir. Yarışma süresince bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Pozitif Genç İzcilik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Deveci de; kulüp olarak mili ve manevi değerlere sahip nesil yetiştirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. İzcilik çalışmalarının yanı sıra gençlik alanında da yaptıkları faaliyetlerle topluma katkıda bulunduklarını kaydeden Develi; bu yarışmanın da gençlik çalışmaları kapsamında düzenlediklerini vurguladı. Törene katılan Kayseri İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik ise bu tür gençlik çalışmalarının kişi ve toplum açısından önemli olduğunu belirterek; 11 yıldır düzenlenen bu yarışmanın artık kurumsal hale geldiğini kaydetti. Bu tür etkinliklerin insanların kişilik gelişiminde önemli olduğunu vurgulayan Çelik; "Toplum olarak güzel örnek oluşturacak, ahlaki açıdan ileri, incinse de incitmeyecek insanlara ihtiyacımız var. Bu tür etkinlikler de bu yolda da çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Tezcan da; okuyan bir toplumun kendini geliştirebileceğini kaydetti. Vali Yardımcısı Tezcan, yarışmaya katılarak, kitap okuyan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde dereceye giren 124 yarışmacıya ödülleri verildi. Okullarda danışman öğretmenler de ödül aldı. Yarışmanın maskotu ’UFYO’ ise çocuklarla birlikte eğlenerek, katılımcılara neşeli vakit fırsatı sundu.

Yahyalı ilçesinden ’yetişkin’ kategorisinde yarışmaya katılan 71 yaşındaki Mustafa Köylü de ödül aldı. ’En istikrarlı’ yarışmacı ve yine her yarışmada dereceye giren Mustafa Köylü’ye ödülünü Kayseri Eğitim, Kültür Ahlak ve Çevre Derneği eski başkanı Ali Kilci verdi. Ödül törenine Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik, Pozitif Genç İzcilik Spor Kulübü Başkanı Mustafa Deveci başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.