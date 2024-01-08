Ulaşım A.Ş. 4,5 yılda 522 milyon yolcuya hizmet verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., 4,5 yılı aşkın sürede 552 milyonu aşkın yolcuya güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım hizmeti verdi.

Göreve geldiği 2019 yılı Mart ayından bu yana ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile hareket eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililere güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için birbirinden önemli projeleri hayata geçirirken, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. de milyonlarca yolcuya kesintisiz toplu taşıma hizmeti verdi. Raylı Sistem Hatları ve tramvay araçlarının yanında güçlü otobüs filosu ile Kayserililere güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım hizmeti vermek amacıyla çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., 4,5 yılı aşkın süreçte raylı sistem hatlarında 177 milyon 50 bin 655, otobüs hatlarında ise 375 milyon 673 bin 229 yolcu olmak üzere toplam 552 milyon 723 bin 884 yolcuya hizmet verdi. Büyükşehir Ulaşım A.Ş., İldem-Organize Sanayi Bölgesi T1 hattı, Talas Cemil Baba-Cumhuriyet Meydanı T2 hattı, İldem-Şehir Hastanesi T3 hattı ve son olarak hizmete giren Talas Anayurt-Cumhuriyet Meydanı T4 hattı ile yaklaşık 5 yılda 177 milyon 50 bin 655 yolcu taşıdı. Ulaşım A.Ş., raylı sistem hatlarında 2019 yılında 40 milyon 719 bin 748, 2020 yılında 23 milyon 544 bin 145, 2021 yılında 27 milyon 318 bin 192 yolcu taşırken, 2022 yılında 45 milyon 285 bin 292, 2023 yılının ilk 10 ayında ise 40 milyon 183 bin 278 yolcu olmak üzere toplam 177 milyon 50 bin 655 vatandaşa hizmet verdi. Raylı sistem hatlarının yanında elektrikli araçlarla da otobüs filosunu güçlendiren Ulaşım A.Ş, yaklaşık 5 yıllık süreçte toplam 552 milyon 723 bin 229 yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sundu. Otobüs hizmetlerinde 2019 yılında 92 milyon 200 bin 337, 2020 yılında 48 milyon 738 bin 55, 2021 yılında 57 milyon 121 bin 737 yolcuya hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., 2022 yılında 98 milyon 572 bin 680, 2023 yılının ilk 11 ayında ise 79 milyon 40 bin 420 yolcuya toplu taşıma hizmeti verdi. Böylelikle otobüs hizmetleriyle 375 milyon 673 bin 229 yolcu taşınmış oldu. Başkan Büyükkılıç, kent merkezi ve kırsalda bir taraftan mevcut yollarda iyileştirme çalışmaları ve yeni yol projelerini gerçekleştirirken diğer taraftan da toplu ulaşım alanında önemli yatırımlara imza attı. Kentin raylı sistem ağını uzatarak adeta şehri demir ağlarla ören Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında hizmete açtığı T3 ve T4 tramvay hatları ile raylı sistem hattı uzunluğunu 46 kilometreye ve tramvay sayısını 80’e çıkardı. Büyükşehir öte yandan, son 5 yıllık süreçte 73 adet yeni otobüsü filosuna katarken 11 adet de yeni tramvayı raylara indirerek vatandaşın hizmetine sundu. Yeni alınan 2 adet tramvayın ise yakın zamanda teslim alınarak Kayserililerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Büyükkılıç’ın talimatları istikametinde, Kayserililere daha güvenli ve konforlu aynı zamanda da çevreci ulaşım hizmeti sunmak amacıyla otobüs filosunu elektrikli araçlarla da güçlendirdi.