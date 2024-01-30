Ülkü Ocakları, Kayserispor maçını görme engellilerle birlikte izledi

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı üyeleri Kayserispor-Antalyaspor karşılaşmasını Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ve Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile birlikte izledi.

Ülkü Ocakları, Kayserispor maçını görme engellilerle birlikte izledi
Kayseri GündemEditör

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı üyeleri; Kayserispor-Antalyaspor karşılaşmasını Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ve Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile birlikte izledi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, bugün gerçekleşen Kayserispor - Antalyaspor müsabakasını şehir stadyumunda, Kayserispor sevdalısı Kayseri Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ve Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile birlikte izledi. Maç boyunca Asena birimi ve Sosyal Faaliyet birimi, görme engelli misafirlere betimleme yaparak maç anlatımıyaptı.

Ülkü Ocakları, Kayserispor maçını görme engellilerle birlikte izledi
Ülkü Ocakları, Kayserispor maçını görme engellilerle birlikte izledi
Ülkü Ocakları, Kayserispor maçını görme engellilerle birlikte izledi
Ülkü Ocakları, Kayserispor maçını görme engellilerle birlikte izledi
İHA
Kayseri Gündem

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