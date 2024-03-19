Ulu Çınarlardan Başkan Büyükkılıç'a dua ve teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde bulunan ulu çınarları ziyaret etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla hayata geçirilen ve yaşlı çınarlara hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, lüks otel konforunda ve sıcak ilişkiler kurulan ortamda yaşlı vatandaşları misafir ederken, yaşlı çınarların gönlünü hoş tutmaya özen gösteriyor.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla o dönemin askeri kıyafetlerini giyen ulu çınarlar tarafından ‘Çanakkale’ türküsü ile karşılandı.

Başkan Büyükkılıç, örgü ören yaşlı kadınlarla da sohbet ederek, kırmızı gül dağıttı. Burada ulu çınarlarla sohbet eden Büyükkılıç’a, kadınlar “Başkanım bizi böyle bir araya topladığınız için çok teşekkür ederim. Rabbim hep sizden razı olsun, ne kadar iyi niyetlisiniz” dediler.

Başkan Büyükkılıç’tan Ulu Çınarlara Gezi Sözü

Başkan Büyükkılıç, kendisine Yahyalı’daki şelaleleri ve Erciyes Kayak Merkezi’ni hiç görmediğini söyleyen kadınlara yolları Avrupa standartlarında otoban gibi olan Kapuzbaşı Şelaleleri’ne ve Erciyes’e gezi sözü verdi.

Büyükkılıç, daha sonra o dönemin askeri kıyafetlerini giyen ulu çınarlar ile bir araya geldi.

Ziyarette, Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu, Türk Halk Müziği Sanatçısı Namık Kemal Bilgin şefliğindeki Ulu Çınarlar Korosu’nun türkülerini dinleyen Büyükkılıç, zaman zaman ulu çınarların söylediği türkülere eşlik etti.

“Dimdik Ayakta Birlik, Beraberlik İçerisinde Gayret Edeceğiz”

Ayrıca Tiyatro Eğitmeni İbrahim Altuntaş tarafından Çanakkale’ye özel hazırlanan tiyatro oyununu sahneleyen yaşlı vatandaşları ilgiyle izleyen Başkan Büyükkılıç, “Çanakkale geçilmez diyen ecdadımızın, yüz binlerce şehitlerin verildiği süreçte Çanakkale geçilmedi, bu vatan şehitlerimiz tarafından bizlere emanet edildi. Yine dimdik ayakta durmak suretiyle bu ülkeyi böldürmemeye, ezanımızı susturmamaya, bayrağımızı indirtmemeye birlik, beraberlik içerisinde gayret edeceğiz” dedi.

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge insan Devlet Bahçeli’nin birlikteliğinde, el ele vermek suretiyle bu ülke üzerine oyun oynamak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bizim yegâne gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamızdır. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında 85 milyon kardeşimizi bağrımıza basacağız, ülkemizi koruyacağız” diye konuştu.

Gönül insanı, dua kaynağı ulu çınarların ellerinden öptüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şehitlerimizi unutmayacağız, Çanakkale’deki Seyit Onbaşı’yı unutmayacağız. Ecdadımız, ‘Çanakkale geçilmez demiş, üzerine düşeni yapmış, biz de onların torunları olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gönül insanları, bizim dua kaynaklarımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hizmet verdiğimiz bu merkezde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah huzurumuzu bozmasın” ifadelerini kullandı.

Yaşlı vatandaşlar da sosyal belediyecilik anlamında yapılan bu merkezden çok memnun olduklarını, çok güzel bir yaşantıları olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyaret esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları da eşlik etti.