Ümit Özdağ'ın göndereceği '13 MİLYON GÖÇMEN' kimler?

KİMLER BU 13 MİLYON GÖÇMEN?

Resmi rakamlara göre ülkemizde son dönemlerde gelen Iraklı, Suriyeli ve Afganlı göçmenlerin sayısı 6 milyon civarında iken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ifade ettiği 13 milyon göçmenin kim olduğu merak konusu. Büyük ihtimalle 13 milyon derken, son 100 yıl içinde ülkemize sığınan tüm göçmenleri kastediyor olmalı..

Zafer Partisi’nin birçok politikasının olduğunu söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Suriyelilere düşman değiliz. Aslında onların gerçek dostları biziz. Onlar burada kalsın diyenler değil, dönsünler, vatanlarına sahip çıksınlar, bizde onlara yardımcı olalım. Biziz Suriyelilerin gerçek dostları. Onların ülkelerinin ellerinden alınmasını engellemeye çalışıyoruz. Sadece 13 milyon sığınmacı ve kaçağı vatanlarına geri yollamakla kalmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Türk milletine geri vereceğiz” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi program için Kayseri’ye geldi. Program kapsamında Erciyes Kültür Merkezinde ‘Zafer Konferansları’ gerçekleştirildi. Programa Başkan Özdağ, Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya ve çok sayıda partili katıldı. Bu kapsamda konuşan Özdağ, “Gelecekte ülkemizin karşısına çıkabilecek tehditler olarak tanımladığı tecritlerin, saldırıların ve tehlikelerin bir bölümü ne yazık ki gerçekleşmiş bulunuyor. Bu noktada görev öncelikle Türk gençliğine düşüyor. Bana soruyorlar Zafer Partisi’ni neden en çok gençler destekliyor diye. Ben de şu cevabı veriyorum; diğer partiler gençlere harflerle sesleniyorlar. Onlara Z kuşağı diyorlar. Biz ise Atatürk’ün söylediği gibi ‘Ey Türk Gençliği’ diyerek yola çıktık. Ve gençlere diğer siyasi partiler gibi değişik hediyeler ve rüşvetler önermedik. Biz Türk gençliğine Türkiye’nin karşı karşıya olduğu durumu anlattık. Türk milletine yönelik tehditleri anlattık. Bunu bütün millete anlattık. Fakat bunu en iyi ve en erken anlayan Türk gençliği oldu. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik içerden ve dışarıdan yeni saldırıların yapıldığını görüyoruz. Bu saldırılardan birisi de ülkemize yönelik stratejik göç mühendisliği ile ülkemizin nüfus yapısının değiştirilmesi, milli kültürünün tahrip edilmesi ve demografik bir savaşla örtülü bir şekilde istila edilmesidir. Bu topraklara ait olmayan milyonlarca insanı ülkemize yolladılar. Suriye’de etnik bir temizlik yaparak onları Türkiye’ye ittiler. Benim ifade ettiğim şekliyle bombalandıkları için gelmediler. Gelmeleri için bombalandılar. Sonuçta ülkemizin demografik yapısını büyük ölçüde değiştirdiler” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEMİZ DÜNYANIN LUNAPARKI DEĞİL’

Ölümden kurtulmak için buraya gelen göçmenlerden nefret etmediklerini dile getiren Özdağ, “Onlara düşmanda değiliz. Aslında onların gerçek dostları biziz. Onlar burada kalsın diyenler değil, dönsünler, vatanlarına sahip çıksınlar, bizde onlara yardımcı olan biziz Suriyelilerin gerçek dostları. Onların ülkelerinin ellerinden alınmasını engellemeye çalışıyoruz. Ancak bir şeyi de biliyoruz. 100 kişilik tekneye 200 kişi bindirirseniz o tekneyi batırırsınız. Emperyalistlerin istediği zaten Suriyelilerin aralarına gizledikleri alçak ve casus terör şebekeleriyle bu ülkeyi karıştırmak. Ülkemiz dünyanın lunaparkı değil. İpini koparanın gelip yerleşebileceği bir yer değil. Burası gayrimenkul değil. Burası Türk vatanı. Şimdide İtalya’nın Başbakan’ı gelmiş ‘bizdeki Afrikalıları size yollayalım’ diyor. Bir bu eksikti. Umarım bu doğru çıkmaz” şeklinde konuştu.

‘BİZ SON 22 SENENİN HOLDİNG MÜSLÜMANLARI DEĞİLİZ’

Zafer Partisi olarak birçok politikaları olduğunu anlatan Özdağ, “Sadece 13 milyon sığınmacı ve kaçağı vatanlarına geri yollamakla kalmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Türk milletine geri vereceğiz. Tarikat ve cemaatlerin devletteki etkisini sona erdireceğiz. Biz son 22 senenin holding Müslümanları değiliz. Biz bin senedir Türk milletinin Müslüman evlatlarıyız. Muhtemelen hepiniz 2002 sonrasında doğdunuz. Yani 4 bin senelik Türk tarihinde doğ. Bununda son 20 senesine doğ. Buda sizin şanssızlığınız. Recep Tayyip Erdoğan’dan başka başbakan ve cumhurbaşkanı görmediniz. Göreceksiniz inşallah” diye konuştu.

Başkan Demirkaya ise, “Zafer Partisi kurulduğu günden beri Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri olarak, bedeller ödemeyi göz önüne alarak bu yola çıktık. Bedeller ödemeye başladık. Ödemeye de razıyız. Zafer inananların olacak” dedi.