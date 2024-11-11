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  • Şarkıcı Serdar Ortaç ve M.Ali Erbil, yasadışı bahisten gözaltına alındı

Şarkıcı Serdar Ortaç ve M.Ali Erbil, yasadışı bahisten gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldığı, Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Şarkıcı Serdar Ortaç ve M.Ali Erbil, yasadışı bahisten gözaltına alındı
Kayseri GündemEditör

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldığı, Mehmet Ali Erbil’in gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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