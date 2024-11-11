Şarkıcı Serdar Ortaç ve M.Ali Erbil, yasadışı bahisten gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldığı, Mehmet Ali Erbil'in gözaltına alındığı öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldığı, Mehmet Ali Erbil’in gözaltına alındığı öğrenildi.