Uygulama yapan polise çarpıp kaçtı
Kayseri'nin Talas ilçesinde uygulama yapan polise çarparak kaçan şahıs yakalandı.
- 29.11.2023 01:11
- Güncelleme: 29.11.2023 06:36
Kayseri’nin Talas ilçesinde uygulama yapan polise çarparak kaçan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı önünde trafik uygulaması yapan ekipler, M.B.Ö. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarı çekti. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan M.B.Ö. kaçmak isterken, görevli polise çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru uygulama noktasına çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. M.B.Ö. ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.