Uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Yahyalı İlçesi İlyaslı Mahallesi'nde ikamet eden O.A.’nın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve bahçesinde ise kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan operasyon sonucunda O.A. isimli şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde yapılan aramada 10 gram Kubar Esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, ve evin bahçesinde ise 2 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan O.A. hakkında adli işlemlere başlandı.