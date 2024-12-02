Uyuşturucu tacirleri derdest edildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri derdest edildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda E.G. (38), Ö.F.O (36), Y.D. (34), K.Ö. (29) ve N.A. (34) yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 8 parça halinde toplam 14,17 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet fişek ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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