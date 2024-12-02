Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 147 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Y.Ö. ile E.A. yakalandı. Yapılan aramalarda; 13 parça halinde toplam 147,52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.