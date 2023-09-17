Vali çöp topladı, göleti kirletene yasal işlem talimatı verdi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, doğaseverlerle birlikte, Sağlık İçin Pedal Çevir ve Çevre Temizliği etkinliğine katıldı. Serpincik göleti çevresinde doğa severler ile birlikte çöp toplayan Vali Şimşek, göletin etrafını kirletene yasal işlem uygulanması için talimat verdi.

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  • 17.09.2023 14:47
  • Güncelleme: 17.09.2023 14:47
Vali çöp topladı, göleti kirletene yasal işlem talimatı verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, doğaseverlerle birlikte, "Sağlık İçin Pedal Çevir ve Çevre Temizliği" etkinliğine katıldı. Serpincik göleti çevresinde doğa severler ile birlikte çöp toplayan Vali Şimşek, göletin etrafını kirletene yasal işlem uygulanması için talimat verdi.

Vali Yılmaz Şimşek ve Sivas Bisiklet Grubu (SİVBİS) üyeleri, Atatürk ve Kongre Müzesi önünde başladıkları bisiklet turunda 10 kilometre boyunca pedal çevirerek, Serpincik Göletine ulaştılar.

Gençlerle birlikte keyifli bir bisiklet turu gerçekleştirildiklerini belirten Vali Şimşek; "Maksadımız bisiklet kullanımında toplumsal bir farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızı bisiklet kullanmaya teşvik etmek. Bisiklet hem sağlık hem de doğa dostu. Bisiklet kullanarak hem spor yapmış hem de çevreyi korumuş oluyoruz. Avrupa’da bisiklet kullanımı çok yaygın ama maalesef ülkemizde bu kadar yaygın değil. Bizler de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak arzusundayız. Ne kadar az motorlu taşıt kullanırsak, çevremizi o kadar az kirletmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızı bundan sonra ki sürüşlerimizi katılmaya davet ediyorum" dedi.

Gölün etrafı temizlendi

Sivas’ın önemli uğrak alanlarından birisi olan Serpincik Göletine kimi zaman piknik için kimi zaman ise balık tutmak için gelen vatandaşların bıraktığı atıklar çevre kirliliğine neden oluyor. Vali Yılmaz Şimşek ve beraberindeki çevre dostu katılımcılar, gölet etrafına bırakılan cam, poşet ve ambalaj başta olmak üzere çok sayıda çöpü toplayarak, çevre temizliğine dikkat çekti.

Doğa ve çevre temizliğine dikkat çeken Vali Şimşek, "Bundan sonra ki nesilleri çevre ve doğa bilinciyle yetiştirmek ve bu bilinci onlara aktarmak bizim elimizde. Bu maksat istikametinde bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Maksadımız doğayı ve çevreyi korumak. Serpincik Gölet’inde piknik ve farkı şekilde vakit geçirmek isteyenler burayı kirletmişler. Gönüllü gençler sayesinde buralar temizleniyor. Önemli olan bu bilinci herkese yerleştirmek, hiç kirletmemek. İnşallah bir daha buraya geldiğimizde kirli hale gelmiş olmaz" diye konuştu.

Vali Şimşek, çevre temizliğinin ardından ilgili kurumlara talimat vererek gölette çevre kirliliği yapanlar hakkında yasal işlem yapılmasını ve denetimlerin artırılması talimatında bulundu.

İHA

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