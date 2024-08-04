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Vatandaşı darp edip eşyalarını yağmalayan 5 şahıs yakalandı

Vatandaşı darp ederek yaralayan ve ardından 200 bin lira değerinde eşyasını yağmalayan 5 şahıs, asayiş ekiplerince yakalandı. Şahıslardan 3'ünün 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi. Yağmalanan eşyalar, sahibine iade edildi.

Vatandaşı darp edip eşyalarını yağmalayan 5 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri; dün bir vatandaşı yaralayıp 200 bin lira değerinde eşyalarını yağmalayan 5 şahsı, yapılan operasyonla yakaladı.

Kasten yaralama suçundan 7 adet kaydı bulunan 23 yaşındaki E.A., kasten yaralama suçundan 4 adet kaydı bulunan 23 yaşındaki S.Ç.Y., kasten yaralama suçundan kaydı bulunan 44 yaşındaki O.Y., 20 yaşındaki A.Y. ve 36 yaşındaki Y.E.Y. hakkında adli işlemler başlatıldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 15 adet fişek de ele geçirildi.
Yağmalanan malzemeler sahibine eksiksiz olarak iade edildi.

1ha

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