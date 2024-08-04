Vatandaşı darp edip eşyalarını yağmalayan 5 şahıs yakalandı
Vatandaşı darp ederek yaralayan ve ardından 200 bin lira değerinde eşyasını yağmalayan 5 şahıs, asayiş ekiplerince yakalandı. Şahıslardan 3'ünün 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi. Yağmalanan eşyalar, sahibine iade edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri; dün bir vatandaşı yaralayıp 200 bin lira değerinde eşyalarını yağmalayan 5 şahsı, yapılan operasyonla yakaladı.
Kasten yaralama suçundan 7 adet kaydı bulunan 23 yaşındaki E.A., kasten yaralama suçundan 4 adet kaydı bulunan 23 yaşındaki S.Ç.Y., kasten yaralama suçundan kaydı bulunan 44 yaşındaki O.Y., 20 yaşındaki A.Y. ve 36 yaşındaki Y.E.Y. hakkında adli işlemler başlatıldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 15 adet fişek de ele geçirildi.
Yağmalanan malzemeler sahibine eksiksiz olarak iade edildi.