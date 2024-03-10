Vatandaştan Mahmut Arıkan'a türkü dinletisi

Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan seçim çalışmaları kapsamında bir aileyi ziyaret etti. Arıkan'ı ağırlayan aile Arıkan'a türkü dinletti.

Vatandaştan Mahmut Arıkan'a türkü dinletisi

Kayseri’de siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ederken adaylar vatandaşlardan oy taleplerine devam ediyor. Bu kapsamda Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan bir aileyi ziyaret etti. Arıkan’ı  ağırlayan aile Başkan adayına türkü dinletti. 
Kayseri Büyükşehir Belediye  Başkan adayı Arıkan sosyal medya hesabından o anları  paylaşarak  “Her zaman arabaşı denk gelmiyor. Bugün de nasibimizde saz vardı, türkü vardı. Polat kardeşimin güzel sesi ile türkülerine eşlik ettik. Bizi ağırlayan Haspolat ailesine çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

1ha

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