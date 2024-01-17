Vekil Çopuroğlu, olumsuz tv dizilerini Bakan Göktaş ile görüştü

Toplum yapısı giderek daha tüketici bir hal aldığından dizi içerikleri de değişti. Reyting kaygısıyla dizi içeriklerinde görülen bu değişimin aile değerlerini ve toplumun aileye dair değerlere bakışını kökten sarsmasından endişe ediliyor. Bu kapsamda AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Televizyon dizilerinin aile yapısı üzerindeki olumsuz etkileri ile alakalı beyanlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ilettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.