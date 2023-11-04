Vekil Özdemir sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı: “1 diplomalı güneş enerjisi, 438 lisanssız güneş enerjisi bulunuyor”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri ile ilgili sorunların çözülmesi aşamasında çalışmaları sürdürüyor. Özdemir, Kayseri'deki güneş enerjisi santrallerinin durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a sordu.

‘LİSANSLI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ BULUNMAMAKTADIR’

Özdemir'in verdiği yazılı soru önergesine Bakanlık tarafından şu yanıt geldi:"Kayseri ilinde ön lisans almış 1 adet depolamalı güneş enerjisi santrali, 438 adet lisanssız güneş enerjisi santrali bulunmakta olup, lisanslı güneş enerjisi santrali bulunmamaktadır. Kayseri ilinde 2023 yılının Temmuz ayı sonuna kadarki dönemde güneşten üretilen elektrik enerjisi miktarı 376.748.03 MWh, faturalanan elektrik tüketim miktarı ise 2.236.665,48 MWh olarak gerçekleşmiştir. Aynca Kayseri ilinde başvuru ile inceleme ve değerlendirme aşamasında olan toplam 665,1 MW'e kurulu gücünde 43 adet güneş enerjisine dayalı ön lisans işlemi bulunmaktadır."