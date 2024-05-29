Vergi ödemesi için son gün 31 Mayıs

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin 1’inci taksit ödemelerinin son tarihi olan 31 Mayıs için vatandaşların bu tarihe kadar hem online ödeme sisteminden hem de belediye veznelerinden ödemelerini yapabileceklerini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ilk taksit ödemesinin son günü olan 31 Mayıs nedeniyle, Hacılar ilçesindeki gayrimenkul sahiplerini ve vergi mükelleflerini cezalı duruma düşmemeleri için dikkatli olmaya çağırdı.

Emlak vergisini ödediğini, son ödeme tarihine sayılı günler kaldığını belirten Başkan Özdoğan,” Veznemiz akşam saatlerinde de açık. Görevli arkadaşlarımız yardımcı olabilirler. Sistem üzerinden de vergilerimizi ödeyebiliriz. Vergilerimizle birlikte inşallah hizmetlerimizin de daha kaliteli, daha konforlu olmasına katkı veren bütün vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. El birliğiyle, güç birliğiyle, vergilerimizle, devletimizi, belediyemizi daha güzel hizmetler yapmak adına birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özdoğan, son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu ve son ödeme gününü geçiren vatandaşların kısmen de olsa gecikme cezası ile karşılaşacaklarını vurguladı.

Vergi ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli ödeme seçenekleri sunduklarını ifade eden ve vatandaşlar, vergi borçlarını e-devlet üzerinden veya www.hacilar.bel.tr web sitesinden online olarak ödeyebilecekleri gibi, belediye veznesinden de öğle arasında ve saat:19:00’a kadar ödeme yapabileceklerini de söyleyen Başkan Özdoğan, Hacılar halkının vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerinin, ilçenin daha yaşanabilir bir yer olması ve belediye hizmetlerinin sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Vergi ödeme süresinin sona ermesine kadar gerekli ödemelerin yapılmasının vatandaşların ve ilçenin menfaatine olduğunu belirtti.