Vizyon projeleri ile 'Dirençli Kent: Kayseri'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birbirinden önemli vizyon projeler arasında yer alan kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde şehri daha yaşanabilir, daha güvenli, daha konforlu ve daha estetik yapılar ile donatarak, dirençli bir kent oluşturmak için gayret ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunacak kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm alanında birbirinden önemli vizyon projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Kentsel dönüşüm strateji belgesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda, 16 ilçenin Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin Büyükşehir Belediyesi rehberliğinde ve koordinesinde tamamlandığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, toplantılar, planlamalar ve çalışmalar doğrultusunda, kentsel dönüşümde, sağlıklı, çevreye duyarlı, güvenli, tarihi ve kültürel dokuya uygun bir şehrin hep birlikte inşa ve ihya edilmiş olacağını belirtti.

Sahabiye, değişimle modern ve estetik çehresine kavuşacak

Büyükkılıç, kentin vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1’inci, 2’nci ve 3’üncü uygulama etaplarından oluştuğunu ifade ederek, “Sahabiye’de 3’üncü uygulama etabı içerisinde bulunan hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri devam etmekte olup, yüzde 85 uzlaşma seviyelerine gelinmiştir. Bu etapta 1200 adet konut ve 150 adet işyeri, 2000 araçlık kapalı otopark alanı, 60 bin metrekare yeşil alan yapılacak olup, projeleri hazır hale getirilmiş ve ihaleye hazır durumdadır” dedi.

Sahabiye’nin değişimle birlikte değerine değer katan, güvenli ve huzurlu bir çevre sunan, modern ve estetik yapısıyla bir cazibe merkezi olacağına vurgu yapan Büyükkılıç, parkları ve yeşil alanlarıyla insanına nefes aldıran ve otoparklarıyla hayatı kolaylaştıran, engelsiz, insana ve çevreye duyarlı, tarihi ve kültürel mirasıyla turizme can katan bir bölge haline geleceğini söyledi.

Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2019’da İstanbul’da 6’ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Büyükşehir Belediyesi ile ‘En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü’ kazandığını da hatırlattı.

Oruçreis projesi ile “En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye” ödülü

Başkan Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de 1’inci ve 2’nci etap olmak üzere iki etaptan oluştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca bu projemiz, Büyükşehir Belediyemiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde ödül aldı. Toplam inşaat alanı 83 bin metrekare, toplam yeşil alan 60 bin metrekare olan 1’inci etapta hak sahibine teslim edilen bağımsız bölümler, 330 adet 90 metrekare, 132 adet 120 metrekare ve 110 adet 138 metrekare olmak üzere toplam 572 adet konut, 1 adet cami ve 6 adet dükkândır. Toplam inşaat alanı 83 bin metrekare, toplam yeşil alan 60 bin metrekare olan 2’nci etap çalışmaları kapsamında 187 adet 90 metrekare, 287 adet 120 metrekare, 144 adet 140 metrekare, 618 adet konutun inşaatı sürüyor.”

Alsancak Mahallesi kentsel dönüşüm projesi

Başkan Büyükkılıç, bir kentsel dönüşüm projesinin de Alsancak Mahallesi’nde hayata geçirileceğini, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 90 yapı ve toplam 15 bin metrekare inşaat alanından oluştuğunu, 1’inci etap uzlaşma kapsamında 25 parselde bulunan hak sahipleri ile toplamda 46 bağımsız bölüm için uzlaşma sağlandığını ve 1’inci etap kapsamında yüzde 100 anlaşma sağlandığını anlattı.

Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın birlikte hayata geçireceği bir projenin de Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu ifade etti.

Kentsel dönüşümün ve yenilemenin kent mekânlarının olduğu kadar, toplumsal yaşamı da dönüştüren bir niteliği olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bu açıdan kentlilerin toplumsal değerlerinin önemsenmesi ve yaşam alanlarının halk katılımı ile günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanması amacıyla Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi yenileme projesi gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu olan alan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın birlikte hayata geçireceği bir proje olarak yürütülmektedir” diye konuştu.

Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2.20 hektarlık alan içerisinde 418 bağımsız bölüm ve toplam 22 bin 250 metrekare inşaat alanından oluştuğunu sözlerine ekledi.

Başkan Büyükkılıç, vizyon projelerin yanı sıra ilçelerde de kentsel dönüşümü önemsediklerini belirterek, Talas Harman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Develi Merkez Mahalleler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde saha tespitleri, uzlaşma modelinin hazırlanması ve mimari çözümlerin değerlendirilmesi gibi konularda ortak iş birliği gerçekleştirildiğini ifade etti.