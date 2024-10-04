Yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu ticareti suçundan 12.5 yıl hapis

Kayseri’de iddiaya göre üzerinde uyuşturucu ile yakalanan S.A.H. yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, yabancı uyruklu tutuklu sanık S.A.H. ve avukatı katıldı.

Hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan ceza istenen sanık, “Ben kendime uyuşturucu madde alacaktım. Kadın bir arkadaşım kendime alırken ona da almamı istedi. Ben de kendimle birlikte ona da aldım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Ben Türkiye’ye 12 yıl önce geldim. Hiç bir suç işlemedim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık S.A.H'ye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.