Yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis
Evinde uyuşturucu madde bulunan yabancı uyruklu M.S. 12 yıl 6 ay hapis ve 25 Bin TL para cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada evinde uyuşturucu madde çıkan evli ve 2 çocuk babası yabancı uyruklu M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. ‘Uyuşturucu madde’ ticareti suçundan yargılanan M.S. karar duruşmasında suçlamayı reddetti. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.S. ile avukatı katıldı. M.S. uyuşturucu ticareti suçlamasını kabul etmedi. Mahkeme heyeti M.S.’ye ‘Uyuşturucu Ticareti’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 Bin TL idari para cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.