Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu

Kayseri'de etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Melikgazi Belediyesi, tüm personel ve ekipmanlarıyla taşkın ve yağmur suyu birikintilerine anında ve hızla müdahalede bulundu.

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  • 19.11.2023 15:28
  • Güncelleme: 19.11.2023 16:32
Yağış sonrası Melikgazi ekipleri sahada seferber oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Melikgazi Belediyesi, tüm personel ve ekipmanlarıyla taşkın ve yağmur suyu birikintilerine anında ve hızla müdahalede bulundu.

Yaşanan şiddetli yağışların ardından mazgal ve yağmur suyu drenaj hatlarında tahliye ve sık sık temizlik yapıldığına dikkat çeken Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemizin birçok yerinde su kanallarımız mevcut ve bizde kanallarımızı sürekli temiz tutarak bu şekilde su baskınlarının önüne geçmiş oluyoruz. Şiddetli yağışların oluşturduğu su baskını, taşkın, trafikte meydana gelebilecek aksaklıklar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tüm çalışmaları yapan ekiplerimiz önlem almaya devam ediyor. İlçemizde yaşanması muhtemel taşkınlara karşı önlemlerimizi yağışlar başlamadan önce ivedilikle almıştık. Şiddetli yağışların hasarsız ya da en az hasarla atlatılmasını sağlayacak önlemleri de hassasiyetle alıyoruz. Şu anda da bütün ekiplerimiz biriken yağmur sularını çekmeye ve şebeke ağızlarını açık tutmaya gayret ediyor. Belediye ekiplerimiz gece gündüz yoğun bir şekilde sahada çalışıyorlar. Herhangi bir sıkıntı çıkmaması için su kanallarında, mazgallarda, yağmur suyu hatları ve drenaj kanallarında su tahliye çalışmaları yapıldı. Ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara devam edecek. Arkadaşlarımız büyük bir emek sarf etti. Gece gündüz gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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İHA

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