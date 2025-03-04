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Yağma suçundan 26 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de aranan şahısların saklandıkları adreste yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yağma suçundan 26 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yağma suçundan 26 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda hakkında yağma suçundan 26 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. (30) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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