Yasa dışı av yapan 3 kişi yakalandı
Kayseri'nin Develi ve Yahyalı ilçesinde yasa dışı av yaptığı belirlenen 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince yakalandı.
Kayseri’nin Develi ve Yahyalı ilçesinde yasa dışı av yaptığı belirlenen 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince yakalandı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince yapılan denetimlerde; Develi ve Yahyalı ilçelerinde yasa dışı av yapan 3 kişi yakalandı. Ekiplerce 3 kişi; yasa dışı av yapmaktan Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.