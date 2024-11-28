Yasa dışı av yapan 3 kişi yakalandı

Kayseri'nin Develi ve Yahyalı ilçesinde yasa dışı av yaptığı belirlenen 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı av yapan 3 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ve Yahyalı ilçesinde yasa dışı av yaptığı belirlenen 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince yakalandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince yapılan denetimlerde; Develi ve Yahyalı ilçelerinde yasa dışı av yapan 3 kişi yakalandı. Ekiplerce 3 kişi; yasa dışı av yapmaktan Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Pyasalar Şokta: Doların gerçeği ile sahtesini kimse ayırt edemiyor
Pyasalar Şokta: Doların gerçeği ile sahtesini kimse ayırt edemiyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kira zammına tepki
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kira zammına tepki
Melikgazi Belediyesi kar yağışı sonrası sokak hayvanlarını unutmadı
Melikgazi Belediyesi kar yağışı sonrası sokak hayvanlarını unutmadı
'Erciyes, yeni sezona hazırlanıyor'
'Erciyes, yeni sezona hazırlanıyor'
Kayseri'nin Turizm Zirvesi: Soğanlı Vadisi Kapadokya'ya Katıldı!
Kayseri’nin Turizm Zirvesi: Soğanlı Vadisi Kapadokya’ya Katıldı!
'Kapadokya'nın Giriş Kapısı'na Cumhurbaşkanlığı'ndan müjde
'Kapadokya'nın Giriş Kapısı'na Cumhurbaşkanlığı'ndan müjde