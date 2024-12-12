Yasadışı ava suçüstü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yasadışı av yapan şahıs Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yasadışı ava suçüstü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yasadışı av yapan şahıs; Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Pınarbaşı’nda yasa dışı av yapan 1 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsa ’Kara Avcılığı Kanunu’ çerçevesinde ekiplerce ceza yazıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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