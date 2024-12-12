Yasadışı ava suçüstü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yasadışı av yapan şahıs Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yasadışı av yapan şahıs; Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Pınarbaşı’nda yasa dışı av yapan 1 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsa ’Kara Avcılığı Kanunu’ çerçevesinde ekiplerce ceza yazıldı.