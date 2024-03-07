Yavuzlar Mahallesi'nde otomobil ile işçi servisi kaza yaptı: 3 kişi yaralandı.n
Kocasinan İlçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Kozan Sokak'tan gelen E.K. nin sürdüğü otomobil ile Bağdat Caddesi istikametinden Karadeniz Caddesi istikametine giden R.T. idaresindeki işçi servisi çarpıştı.
Kocasinan İlçesi Yavuzlar Mahallesi’nde Kozan Sokak’tan gelen E.K. nin sürdüğü otomobil ile Bağdat Caddesi istikametinden Karadeniz Caddesi istikametine giden R.T. idaresindeki işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi yan yattı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Polis ekipleri çalışmalarını kaza ile inceleme başlattı.
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